أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية تعدد مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعدد مرشحي الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشر جيد يعكس مدى الالتزام بالصفات التي يجب أن تتوافر في العملية الإنتخابية، فهي أحد السمات المرتبطة بالانتخابات.

تعدد المرشحين

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التعددية بمعنها الواسع تُعني تعدد المرشحين وتعدد الأفكار والبرامج الإنتخابية والحلول المطروحة لكافة التحديات التي تواجه الدولة بأكملها، وبالتالي فإن فكرة التعددية في الانتخابات الرئاسية موجودة وقائمة، فنحن لدينا أربعة مرشحين من أحزاب مختلفة، وكل مرشح يحمل أفكار الحزب الذي ينتمي إليه، وبرنامج إنتخابي يتم خلال الفترة المقبلة.

المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني ودستوري على كل مواطن، لافتًا إلى أن المشاركة ي الانتخابات سيكون بنسبة كبيرة من قبل المواطنين لاختيار الرئيس القادم، في ظل ما يشهده الوضع الدولي من تحديات راهنة وتظورات إقليمية.

وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبرالمقبل، وفي الخارج أيام 1 و2 و3 من الشهر نفسه.