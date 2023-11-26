المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات في الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتخصيص نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجه فى الأميرية.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورودت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم الأميرية، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية،وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.



وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.