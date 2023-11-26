الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة مجانا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن بدء انطلاق المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد ، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة.

 

وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المرحلة الأولي من الحملة تنطلق اليوم الأحد 26 نوفمبر، وتستمر حتى الخميس 30 نوفمبر بمراكز ، (بني مزار - سمالوط - أبو قرقاص- العدوة) ، لافتاً ، إلى أن الحملة تأتي في إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، كحق مكفول لجميع المواطنين.

 

ومشيراً وكيل الوزارة ، إلي أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا ،بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية ، والعيادات المتنقلة ، والمراكز الطبية،  و المستشفيات، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

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