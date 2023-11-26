إيفرتون ومانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويواصل إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد المتذبذبة للفريق قبل فترة التوقف الدولي، حيث فاز على لوتون تاون بهدف نظيف، بينما خسر قبلها من كوبنهاجن بنتيجة 4/3.

في المقابل، يأمل إيفرتون في احقيق الانتصار بعد سلسلة النتائج المميزة للفريق قبل التوقف الدولي، فقد فاز على كريستال بالاس بنتيجة 3/2، وتعادل مع برايتون بهدف لكل فريق، فيما حقق الانتصار على بيرنلي بنتيجة 3/0.

موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة إيفرتون أمام مانشستر يونايتد في السادسة والنصف من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب جوديسون بارك.

وتُنقل مواجهة إيفرتون أمام اليونايتد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 21 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط.

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