الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس طالب لاتهامه بإنهاء حياة جاره

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات في محكمة ديرب نجم الجزئية بالشرقية، تجديد حبس طالب بمعهد خدمة اجتماعية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره طالب بالمرحلة الثانوية إثر مشادة كلامية بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول فارس السيد منصور محمد، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مقيم بقرية العصايد بمركز ديرب نجم، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد و ز ن، 21 سنة، طالب بمعهد خدمة اجتماعية، جار المجني عليه في نفس القرية، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى طعن المتهم للمجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22267 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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