منتخب سيدات الجولف يصل السعودية استعدادا للبطولة العربية

تصل بعثة منتخب مصر للسيدات والناشئين للجولف الى المملكة العربية السعودية اليوم الاحد وذلك استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية المقرر اقامتها خلال الفترة من 28 الى 30 نوفمبر الجارى بمدينة الرياض.

تضم بعثة فراعنة الجولف كل من نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس البعثة تيمور ابو الخير والمدير الفنى الجنوب افريقى للمنتخبات الوطنية ريتشارد ماكليمور والمدربين عزت ابو القاسم وإبراهيم سمير وسهام عمر اداريا واللاعبون دينا ابو العلا وفرح ايهاب وتاليا سامح فريق السيدات ومحمد ابو العلا وتيمور ربيع ورانى الطويل فريق تحت 18 عاما ومحمد ربيع وإبراهيم الغطريفى وعلى سلامة فريق تحت 15 عاما ونور ايهاب ولى لى قاسم ونور نافع تحت 15 عاما ناشئات وعبد الرحمن الدفراوى واديب عمرو شبانة وادم ابو شبانة تحت 13 عاما.

وانتظم الفريق المصرى فى معسكر تدريبى مغلق لمدة 48 ساعة قبل السفر الى مدينة الرياض تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة ريتشارد ماكليمور بملاعب جولف بالم هيلز.

والتقى نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير وعضو مجلس إدارة الاتحاد غسان قبانى باللاعبين للشد من ازرهم ودعمهم معنويا قبل السفر وطالبا الجميع بالتركيز والهدوء خلال المنافسات .

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق قبيل السفر التركيز على تسديد الضربات القصيرة تجاه الحفرة وكيفية التعامل مع الصعوبات بالملعب.

من جهة أخرى تمنى لاعبو منتخبنا الشفاء لزميلهم سليم طاهر لاعب منتخب تحت 15 عاما والذى تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل 24 ساعة فقط من السفر منعته من مرافقة زملائه والمشاركة فى البطولة العربية وتم استبداله بزميله اللاعب ابراهيم الغطريفى فى اللحظات الاخيرة.