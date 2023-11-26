رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمركز الإبراهيمية بتكلفة 3.5 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم، ونيل رضاهم، نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة، بوضع طبقات من السن والرمال، تمهيداً لتركيب بلاط الانترلوك بإجمالي أطوال 12 ألف و160 متر مربع، وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز ، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشارع الرئيسي للمدينة وهو شارع الحرية وتفريعاته الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمال، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.