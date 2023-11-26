رئيس الوزراء الباكستاني يزور الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار سيبدأ اليوم الأحد زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر ثلاثة أيام؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأفادت الوزارة في بيان بثته على موقعها الرسمي بأن رئيس الوزراء سوف يلتقي خلال الزيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والدفاعية والعلاقات بين الشعبين.

وأضاف البيان أن الزيارة سوف تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بين باكستان والإمارات في مجموعة من المجالات بما في ذلك التعاون الاستثماري في قطاعات الطاقة ومشاريع تشغيل الموانئ ومعالجة مياه الصرف الصحي والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتعدين والطيران والخدمات المصرفية والمالية.

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لجيبوتي في زيارة رسمية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى جيبوتي في زيارة رسمية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم الأحد "أن البرهان سيعقد مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، تتناول تطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين".

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السوداني كلا من: وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.