المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة مائتي ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة، قيام المتهم "و. ص" بإحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الأحوال غير المصرح بها قانونا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أنه حال مروره بالحي الرابع دائرة القسم ورفقته قوة من الشرطة السريين شاهد جمعا من الأهالي ممسكين بالمتهم وبتفتيشه وقائيا قبل اصطحابه واتخاذ الإجراءات القانونية فعثر معه على علبة سجائر وجد بداخلها 6 لفافات ورقية بها كمية لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات هي لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 2.90 جم.