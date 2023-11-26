كوريا الجنوبية: نأمل في استئناف القمة الثلاثية بين سول وبكين وطوكيو

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الأحد، عن أمله في أن تستأنف بلاده والصين واليابان القمة المتوقفة منذ مدة طويلة بين زعماء الدول الثلاث، كجزء من الجهود الرامية إلى تنشيط التعاون الثلاثي.

جاء ذلك خلال محادثاته مع وزيري الخارجية الصيني وانج يي، والياباني يوكو كاميكاوا، وهو أول اجتماع من نوعه يعقد بعد توقف دام أربع سنوات، وذلك في ظل سعي الدول الثلاث إلى إحياء التعاون الثلاثي.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي - في بداية المحادثات التي عقدت في "بوسان"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - "إنه من المهم تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثلاثي، حتى يتمكن من التطور إلى نظام مستقر ومستدام".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى العمل معا لضمان عقد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين في وقت مبكر".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن التعاون الثلاثي لم يتوقف أبدا حتى أثناء الانتشار العالمي لجائحة "كورونا".. قائلا إن هناك "إمكانات هائلة وطلب قوي ومجموعة واسعة من الموارد".

وأكد وزير خارجية الصين أنه يجب على الصين وكوريا الجنوبية واليابان أن يؤدوا دورا إيجابيا في التنمية الإقليمية والعالمية بموقف أكثر صدقا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية اليابانية إن "التعاون الثلاثي أصبح ذا أهمية متزايدة، لأنه يسهم بشكلل كبير في السلام والازدهار حتى في وقت نواجه العديد من التحديات غير المسبوقة، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي".

وأضافت كاميكاوا قائلة "أن قدرتنا على توفير المرونة والقدرة على التغلب على هذه التحديات تعتمد على كيفية التعاون مع الأفكار غير المرتبطة بالأساليب الحالية".