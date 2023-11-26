اتحاد المستثمرات العرب يوقع اتفاقيتي تعاون مع اتحاد سيدات الأعمال الروسيات ومجتمع الأعمال

وقعت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب على اتفاقيتى تعاون مشتركمع كلا من مجتمع الأعمال بسانت بطرسبرغ بروسيا، ووقعتها إيرينا فورونتسوفا، واتحاد سيدات الأعمال الروسيات ووقعتها إيلينا كالينينا.

جاء ذلك خلال مشاركة دكتورة هدى يسي ، كمتحدث رسمى فى المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للمرأة في سانت بطرسبرغ بروسيا و الذى عقد تحت شعار" العلم للمرأة والمرأة من أجل العلم.

وصرحت دكتورة هدى يسي ، أن هاتان الاتفاقيتان تهدفان إلى تنظيم التعاقدات لدعم التبادل التجاري ، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة ، وذلك من نتائج مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقى والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية الفرص والتحديات " فى دورته ال26 والذى أقيم خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

إلى جانب تشجيع وتطوير آليات التعاون والشراكة فى مجال الاستثمار والتجارة والسياحة بمختلف أنماطها والسياحة الدينية فى إطار مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " التى أطلقها الاتحاد بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية وبدعم ورعاية وزير الطيران المصرى .

كما تسعى هاتان الاتفاقيتان نحو تنظيم المؤتمرات و الأنشطة وورش العمل واللقاءات ، والمشاركة في إقامة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة إلى جانب التبادل الشبابى لدعم العلاقات الثقافية وتبادلها والتعريف بمختلف الحضارات بين روسيا ومصر.