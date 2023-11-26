نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال الشتاء (فيديو)

وجه الدكتور أمجد حداد، استشاري الصحة والمناعة، نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية في الشتاء، وططرق لتقوية المناعة.

وقال في لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، إن فيروس كورونا أصبح حالياً مماثلاً في حدته للبرد أو الإنفلونزا، وأصبحت أعراضه أشبه بنزلات البرد العادية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والصداع، واحتقان الأنف.

وأضاف أن اللقاحات قد لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا بشكل كامل، ولكنها تخفف من أعراض المرض بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين قد توقفوا عن أخذ لقاح كورونا ظناً منهم أن كورونا قد انتهى.

وأكد أهمية استمرار التطعيم ضد فيروس كورونا، خاصةً لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، إذ يساهم ذلك في تقليل حدة الأعراض، وحماية هؤلاء الأشخاص من المضاعفات الخطيرة للمرض.

نصائح لتعزيز المناعة لدى كبار السن ودعم الجهاز المناعي للأطفال

- تناول البروتين والخضراوات والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والفلفل الحلو، والبروكلي.

- تناول المكسرات ومنتجات الألبان، خاصة للأطفال لضمان الحصول على نسبة الكالسيوم المناسبة للنمو.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد ذلك على تجديد الخلايا المناعية.

- ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية، ورفع مستوى المناعة.

وأشار حداد إلى أن هذه النصائح تساعد على تعزيز المناعة بشكل عام، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض التنفسية، بما في ذلك فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا.

لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا COVID، فضلا عن ضرورة تلقى لقاح الإنفلونزا، حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة، مثل نزلات البرد، وأكدت أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا؛ حيث يجب ارتداؤها فى الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.

وأكد وزارة الصحة والسكان ضرورة الانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها والحرص على ارتداء ملابس مناسبة، وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء، والتغيير المستمر للملابس المبللة.