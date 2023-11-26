ميتا "تطمع" في الأطفال وتخدع الجمهور بشأن تطبيق السن

تزعم شكوى غير معلنة في دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة Meta من قبل 33 ولاية أن الشركة لا تدرك فقط أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا يستخدمون منصاتها، ولكنها أيضًا "تطمع وتتابع" هذه الفئة السكانية لسنوات على Instagram. تزعم الوثيقة، التي رصدتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، أن شركة Meta كانت غير صادقة منذ فترة طويلة بشأن كيفية تعاملها مع حسابات المستخدمين القاصرين عند اكتشافها، وغالبًا ما تفشل في تعطيلها عند الإبلاغ عنها وتستمر في جمع بياناتهم.

تكشف الشكوى التي تم الكشف عنها حديثًا، والتي تم تقديمها يوم الأربعاء، عن الحجج التي تم تنقيحها سابقًا عندما قام المدعون العامون من جميع أنحاء الولايات المتحدة بضرب ميتا لأول مرة بالدعوى القضائية الشهر الماضي في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا. وتزعم أن وجود أطفال تحت 13 عامًا هو "سر مكشوف" في ميتا. في حين أن السياسات الموجودة على فيسبوك وإنستغرام تنص على أنه يجب أن يكون عمر الشخص 13 عامًا على الأقل للتسجيل، يمكن للأطفال أن يكذبوا بسهولة بشأن أعمارهم - وهو أمر تقول الدعوى القضائية إن ميتا تدركه جيدًا، ولم تفعل الكثير لإيقافه. وبدلاً من ذلك، عندما تلقت شركة Meta "أكثر من 1.1 مليون بلاغ عن مستخدمين أقل من 13 عامًا على Instagram" في الفترة من 2019 إلى 2023، قامت "بتعطيل جزء صغير فقط من تلك الحسابات واستمرت بشكل روتيني في جمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين"، كما تقول الشكوى.

وفقًا للشكوى، فإن Meta "ينتهك بشكل روتيني" قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت لعام 1998 (COPPA) من خلال استهداف الأطفال وجمع معلوماتهم دون موافقة الوالدين. وتقول الدعوى القضائية أيضًا إن منصات Meta تتلاعب بالمستخدمين الشباب لقضاء فترات غير صحية من الوقت على التطبيقات، وتعزز تشوه الجسم وتعرضهم لمحتوى قد يكون ضارًا. عندما تم رفع الدعوى القضائية لأول مرة في أكتوبر، قال متحدث باسم شركة ميتا إن الشركة "تشعر بخيبة أمل" بشأن مسار العمل المختار، قائلًا: "نحن نشارك التزام المدعي العام بتزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت".

نشرت Meta في وقت سابق من هذا الشهر منشورًا على مدونة يدعو إلى إصدار تشريعات فيدرالية لوضع المزيد من المسؤولية على عاتق الآباء عندما يتعلق الأمر بتنزيلات تطبيقات الأطفال. اقترح أنتيجون ديفيس، رئيس قسم السلامة العالمي في شركة Meta، اشتراطًا على الآباء الحصول على سلطة الموافقة على التنزيلات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.