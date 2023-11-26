تحذيرات عاجلة من الأرصاد حتى نهاية الأسبوع الجاري

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت الهيئة، أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل من (٢-٣) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى الجمعة المقبلة، وأيضًا شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 14

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16