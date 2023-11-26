ضبط مصنع يعيد تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بالاشتراك مع فرج أبو حسن - مدير إدارة تموين وادى النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بير سلم يقوم بإعادة تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع.

وإعادة بيعه وطرحه فى الأسواق كمنتج نهائى بعد إضافة بعض المواد الخام عليه من باب الغش والتدليس وإستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 15000 كجم (15 طن) زيت سيارات مرتجع داخل تانكات سعة واحد طن، و5000 كجم (5 طن) زيت سيارات منتج نهائى معد للبيع، بالإضافة إلي 10000 كجم (10 طن) مواد خام تدخل فى عملية إعادة التصنيع، وخط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.