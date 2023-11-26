يوم ترفيهي لاعضاء المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" بملاعب جامعة سوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة يوم رياضي ترفيهي لأعضاء ومشاركي المشروع القومي ها أنا أحقق ذاتي للأيتام على ملاعب مدينة سوهاج الجامعية وذلك في إطار نشر أنشطة وبرامج وزارة الشباب بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



جرى تنفيذ اليوم الرياضي الترفيهي ضمن سلسلة الوحدات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمشروع والتي تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في الجانب الرياضي والكشفي.

وتضمن اليوم بعض مهارات كرة القدم وتدريبات بدنية وكذلك بعض الألعاب الترفيهية والمائية وتدريبات الكشافة.



يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية) بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على الإستمرار في جذب مشاركين وتوسيع قاعدة تنفيذ المشروع في الإدارات المختلفة.

وقال محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة أن المشروع القومي ها أنا أحقق ذاتي للأيتام بمحافظة سوهاج يعمل على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة المشروع طبقا لشروط وتعليمات الوزارة.