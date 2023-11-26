إسرائيل تعترض طائرة مسيرة فوق شواطئ إيلات

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة تابعة له تمكنت من اعتراض طائرة بدون طيار كانت تقترب من الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر، وفق روسيا اليوم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الطائرة بدون طيار لم تتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي اعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر.

وكتب أدرعي عبر قناته على تلغرام: "قبل قليل أطلقت صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر. الحادث انتهى".

وأضاف: "يتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، لم يتم رصد أي خرق للمجال الجوي الاسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".