مجلس إدارة اتحاد الكرة مهدد بالحل

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حل مجلس اتحاد الكرة المصري بسبب لجنة فض المنازعات.

وقال عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية:" أحذر الاتحاد المصري لكرة القدم من تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد توصية من جمعية اللاعبين المحترفين ، أن لابد على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يقوم بتفعيل دور لجنة المنازعات المحلية ، والاتحادات التي لم تطبق ذلك القرار وتتجاهله سيكون هناك حل للاتحاد.

وأضاف:" اتحاد الكرة من الممكن أن يتم حله إذا لم يقم بتكوين لجنة فض المنازعات ".

وأتم:" أنا كنت متواجد فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فى جنوب أفريقيا الايام الماضية وأقوم بتحذير الاتحاد المصري لكرة القدم من القرارات وتفكير الاتحاد الدولي بعد الإجتماعات الأخيرة ، لابد أن يكون لدينا تفكير ومناقشة ذلك الآمر.