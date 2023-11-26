حميات الغردقة تحصل على المركز الأول فى تقييم اجراءات مكافحة العدوى لعام ٢٠٢٣



أعلنت الادارة العامة لمكافحة العدوي بديوان وزارة الصحة والسكان بحصول مستشفي حميات الغردقة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية كأعلي المستشفيات تقييما لاجراءات مكافحة العدوي

جاء ذلك نتيجة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة التواجد الطبي المستمر بالمستشفيات مع التزام المستشفيات بالقواعد الصارمة للحد من انتشار عدوى الأمراض واتباع اساليب التعقيم المثالي للادوات والاجهزة .

ومن جانبه اشاد الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بدور فريق الإدارة العامة بالمستشفي بقيادة الدكتور محمد عبد الحافظ مدير مستشفى الحميات بالغردقة واشراف الدكتورة رشا عادل مدير عام ادارة الطب العلاجي ،دكتور عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات بالبحر الاحمر ودكتورة زهور يوسف مدير إدارة الحميات ودكتورة دعاء ابو القاسم مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية

كما أشاد العربى بدور الفرق الطبية فى الإلتزام و التطبيق الفعال للمعايير و السياسات الخاصة بمكافحة العدوي والحد من انتشار الأمراض

واكد العربي علي ضرورة الحرص الدائم في تطبيق السياسات و الالتزام بالاجراءات الوقائية لمكافحة العدوي سعيا للحد من إنتشار الأمراض المعدية .

وفي سياق متصل حصلت محافظة البحر الاحمر على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في تقييم إجراءات مكافحة العدوي لعام ٢٠٢٣ و ذلك وفقا لتقييم الادارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة خلال الزيارة الاشرافية لمستشفيات المحافظة .

قام العربي بتكريم اعضاء فريق مكافحة العدوي بالمديرية و علي رأسهم دكتورة دعاء ابو القاسم مدير الادارة و فرق مكافحة العدوي بمستشفيات المحافظة متمنيين من الله تعالي دوام التقدم و التوفيق .