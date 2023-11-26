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الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جريزمان يقود أتلتيكو مدريد لفوز صعب ضد مايوركا

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز  أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف، أمس الجمعة، على ملعب “ واندا ميترو بوليتانو”، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

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استمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 66 من عمر المباراة قبل أن يمنح انطوان جريزمان النقاط الثلاثة لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

ويأتي انتصار أتلتيكو مدريد قبل مباراته الهامة ضد برشلونة، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

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ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يحتل المركز الرابع، في حين تجمد رصيد مايوركا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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