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الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يهاجم مدرب حراس سابق بسبب عبد المنصف

ميدو
ميدو

كشف أحمد حسام ميدو، الإعلامي الرياضي ونجم الكرة المصرية السابق، سبب غضب مسؤولي الزمالك من أحد مدربي حراس المرمى.

قال ميدو في تليفزيونية: "هناك حالة من الغضب بين مسؤولي الزمالك من أحد مدرب حراس المرمى المُقال من إحدى الفرق مؤخرا".

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أضاف: "هذا المدرب تحدث مع معتمد جمال وقاله جهز نفسك أنا معاك من الأسبوع الجاي، فجأة كدة وكلم أحد حراس الزمالك وقاله اجهز عشان عايزين نرجع الأمجاد غير اللجان الإلكترونية اللي بيستخدمها ضد عبد المنصف مدرب الحراس" 

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واختتم: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يدعم محمد عبد المنصف غدا، لأنه يتعرض لحملة شرسة وممنهجة من هذا المدرب، عبد المنصف لا يستحق هذه المعاملة، انا شوفت ناس بجحة كتير في الكورة لكن مشوفتش بجاحة كدة زي المدرب ده".

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