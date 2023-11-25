ميدو يهاجم مدرب حراس سابق بسبب عبد المنصف

كشف أحمد حسام ميدو، الإعلامي الرياضي ونجم الكرة المصرية السابق، سبب غضب مسؤولي الزمالك من أحد مدربي حراس المرمى.

قال ميدو في تليفزيونية: "هناك حالة من الغضب بين مسؤولي الزمالك من أحد مدرب حراس المرمى المُقال من إحدى الفرق مؤخرا".

أضاف: "هذا المدرب تحدث مع معتمد جمال وقاله جهز نفسك أنا معاك من الأسبوع الجاي، فجأة كدة وكلم أحد حراس الزمالك وقاله اجهز عشان عايزين نرجع الأمجاد غير اللجان الإلكترونية اللي بيستخدمها ضد عبد المنصف مدرب الحراس"

ميدو يطالب الجماهير بدعم عبد المنصف

واختتم: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يدعم محمد عبد المنصف غدا، لأنه يتعرض لحملة شرسة وممنهجة من هذا المدرب، عبد المنصف لا يستحق هذه المعاملة، انا شوفت ناس بجحة كتير في الكورة لكن مشوفتش بجاحة كدة زي المدرب ده".