ميدو يدافع عن وائل رياض بعد أزمة منتخب الشباب

دافع أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الرياضي، عن وائل رياض مدرب منتخب الشباب بعد الانتقادات القاسية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وائل رياض أسهل كبش فداء عشان تنتقدوا منتخب الشباب، كان لازم يكون في استمرارية للمنتخبات الوطنية مكانش ينفع المنتخب ده لما يخسر تقوم مسرحه".

ميدو: متدبحوش وائل رياض

وأضاف: "الهجوم على وائل رياض ظلم كبير جدا، كان لازم يكون في استمرارية لمنتخب الشباب"، واختتم: "متدبحوش وائل رياض، كان هناك إهمال لجيل كامل ولا يوجد تطوير".