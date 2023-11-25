تحدث طبيب المسالك البولية أرتور بوجاتيريف عن ميزات نمط الحياة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة الكلى بشكل خطير.

صرح الدكتور بوجاتيريف أن وظيفة الكلى الجيدة لا يمكن تصورها دون شرب كمية كافية من الماء، وبما أن هذا العضو يؤدي وظيفة الإخراج ويزيل السموم من الجسم، فهو يحتاج إلى السوائل إذا غاب ذلك، فإن تدفق الدم إلى الكلى يضعف، وتتوقف عن التعامل بشكل كامل مع وظيفتها.

كم تحتاج إلى شرب الماء يوميًا

حدد الأخصائي الكمية المثالية من الماء للبالغين – 8-10 أكواب (يوميًا) كما أن شرب الكثير من الماء له تأثير سلبي على الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الملح الزائد له تأثير مدمر على الكلى وأشار بوجاتيريف إلى أن الحد الأقصى لكمية الملح اليومية هي 5 جرام والإفراط في تناول الملح يحفز الكلى على العمل دون توقف، مما قد يؤدي إلى إضعافها.

وعامل خطر آخر هو الاستخدام غير السليم وغير المنضبط للأدوية ووفقا للطبيب بوجاتيريف، فإن مسكنات الألم تؤثر على تطور أمراض الكلى الخطيرة على وجه الخصوص، يرتبط استخدامها بتطور حالة مثل الفشل الكلوي الحاد.

بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الكلى بشدة بسبب إفراغ المثانة في غير الوقت المناسب؛ ونصح الطبيب بعدم الاعتياد على الصمود لفترة طويلة وعدم الذهاب إلى المرحاض.