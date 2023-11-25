إصابة شخصين في حادث تصادم بالتجمع الخامس

تعرض شخصان للاصابة بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس نقل ركاب أعلى دائري ، بمنطقة التجمع الخامس اتجاه السلام .

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس بالتجمع

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة أخطاء من الخدمات المعينة اعلى الطريق الدائري بالتجمع الخامس، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل حامبو بأتوبيس نقل ركاب من الخلف اثناء مرور اعلي الطريق الدائري بالتجمع الخامس اتجاه السلام.

علي الفور؛ انتقلت الأجهزة الامنية الي محل الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج وتسيير حركة السير ، وقد تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية بفيلا بمدينة نصر إلي المحاكمة

إحالت نيابة مدينة نصر ، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقا (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا بمدينة نصر، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.