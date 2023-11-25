الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين وفى طريقه لتسليمهم لمصر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين وفى طريقه لتسليمهم للجانب المصري.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة

والأسرى الفلسطينيي، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.