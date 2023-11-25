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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وشهدت تحقيق الأهلي أول انتصاراته على حساب ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة.

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وسجل أهداف الأهليكل من كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في الدقائق 66 و75 و88 من عمر المباراة.

وحقق الأهل أول 3 نقاط له في مشواره الأفريقي ليتصدر مجموعته بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري الذي فاز بنفس النتيجة على حساب يانج أفريكانز التنزاني، أمس الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- شباب بلوزداد، 3 نقاط، 1 مباراة.

2- الأهلي، 3 نقاط، 1 مباراة.
3- ميدياما، 0 نقاط، 1 مباراة.

4- يانج أفريكانز، 0 نقاط، 1 مباراة.

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