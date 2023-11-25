إحالت نيابة مدينة نصر ، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية بفيلا بمدينة نصر إلي المحاكمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقا (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا بمدينة نصر، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

كما القت أجهزة الأمن بمديرية امن القليوبية القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما اختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية امن القليوبية، تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة، ومعدة للتزوير و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

ومواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة,