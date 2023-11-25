وجبات خفيفة تساعد على خفض ضغط الدم

يعاني حوالي ربع السكان البالغين الآن من ارتفاع ضغط الدم، وهذه الحالة تعرف باسم القاتل الصامت وتعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأوعية الدموية والأعضاء المختلفة كما أنه سبب رئيسي لحالات الطوارئ الطبية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذا، فإن أي خطوات يمكنك اتخاذها لخفض ضغط الدم يمكن أن تنقذ حياتك، كما هو الحال مع العديد من الأمراض الأخرى، يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة ضغط الدم وعلى سبيل المثال، تناول الكثير من بعض الأطعمة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، يمكن أن يسبب قفزة في ضغط الدم، كما تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum.

وبالمثل، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل المستويات، وتحدثت الطبيبة عن المنتجات التي يمكنها فعل ذلك وأوصت بوجبتين خفيفتين لذيذتين لديهما القدرة على خفض ضغط الدم.

التوت

التوت الأزرق، مثل أنواع التوت الأخرى، غني بمركبات تسمى الفلافونويد، وومن المعروف أن مركبات الفلافونويد تساعد في تنظيم ضغط الدم.

وقالت: "الأنثوسيانين، وهو نوع خاص من الفلافونويد الذي يعطي التوت لونه الأزرق الداكن أو الأحمر أو الأرجواني، معروف بشكل خاص بخصائصه الصحية للقلب".

وعلى وجه التحديد، وجدت الدراسة أن تناول 200 جرام (حوالي كوب واحد) من التوت الأزرق يوميًا يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءات ضغط الدم).

الشوكولاتة الداكنة

يحب الكثير منا تناول الشوكولاتة، ولكنهم يشعرون بالقلق من تأثيرها على صحتنا ومع ذلك، قالت أندريفا إن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يوفر فوائد صحية بالفعل.

وقالت: "من المثير للدهشة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم، ولكن فقط تلك التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل، ومثل التوت، الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات، ولكن أهمها هي الفلافونول وهذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تطور ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت بعض الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومركبات الفلافونويد الخاصة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تجعل بطانة الشرايين أكثر عرضة للإجهاد والتغيرات في تدفق الدم.