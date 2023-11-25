كهربا يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك ميدياما

تقدم الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بهدف في اللقاء المقام بينهما مساء اليوم على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الأهلي عن طريق كهربا في الدقيقة ٦٦ من عمر المباراة.

شكّل الأهلي خطورة على مرمى ضيفه الغاني طيلة أحداث الشوط الأول لكنه في المقابل فشل في هز شباك خصمه على الرغم من المحاولات العديدة، وشهدت الدقيقة الخامسة هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددا من العارضة.

ورد ميدياما الغاني بعدها بمحاولة هجومية خطيرة لميدياما بتمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد الشناوي نجح في ابعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

وكاد حسين الشحات أن يسجل هدفا للأهلي في الدقيقة 24 بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مع فرق شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

وفاز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.