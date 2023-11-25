إسكان النواب تكشف فرصة شراء شقة بالدولار واسترداد قيمتها بعد 10 سنوات

علق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على فكرة بيع شقة أو وحدة سكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار، مشددًا على أنها فكرة جيدة جدًا وقائمة على أفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف كالحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة وتيسير البيع للمطور العقاري والمشتري سيكون هو الرابح الأكبر.

شراء شقة بالدولار

وأوضح "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن هذه الفكرة ستحدث رواج كبير جدًا في سوق العقارات، مشددًا على أنه سيتم تنظيمها من خلال قرار حكومي، موضحًا أن المشتري سيعود له أمواله بجانب الاحتفاظ بالوحدة وهو فكر جديد ومميز جدًا.

وأشار إلى أن مشتري الوحدات السكنية بالدولار هو الرابح الأكبر في هذه الحلقة، إذ أنه سيحصل على الأموال التي دفعها بعد 10 سنوات، مشددًا على أن المشتري بالدولار للوحدة سيحصل على سعر الوحدة ولم يتم تحديد آلية حصوله على المبالغ المدفوعة إما بالجنية أو بالدولار.

بيع شقة أو وحدة سكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار

وأضاف أن الحكومة فكرت في هذا الإطار بشكل رشيد بتحقيق التوازن لكافة الأطراف، موضحًا أن الطريقة التي وضعتها الحكومة المصرية فيما يخص بيع الوحدات السكنية للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بالدولار هي جيدة تجعل المتطور يبيع الوحدات السكنية بشكل أسهل وأسرع والمشتري مستفيد ايضًا.

ومن جانب أخر، أردف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا قائمة على أفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمتطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.

وأوضح "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن مشتري الوحدات السكنية بالدولار هو الرابح الأكبر في هذه الحلقة، إذ أنه سيحصل على الأموال التي دفعها بعد 10 سنوات، مشددًا على أن المشتري بالدولار للوحدة سيحصل على سعر الوحدة ولم يتم تحديد آلية حصوله على المبالغ المدفوعة إما بالجنية أو بالدولار.