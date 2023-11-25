عقوبات بالجملة بعد أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في دوري السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بأحداث مباراة الاتحاد والأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، والتي أقيمت في صالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بتأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية من البطولة.

وقررت لجنة المسابقات فرض غرامات مالية على الناديين، وكذلك فرض غرامة مالية 50 ألف جنيه من نادي الاتحاد السكندري، نظرًا لما بدر منها في المباراة، هذا بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه بسبب الهتافات المسيئة.

واستقرت اللجنة أيضًا على معاقبة جماهير نادي الاتحاد التي حضرت مباراة الأهلي من الحضور لمدة مباراتين والتنسيق مع شركة تذكرتي لمنع جماهير الاتحاد في المباراتين القادمتين.

وعاقبت لجنة المسابقات باتحاد السلة بمعاقبة أحمد نظير لاعب الاتحاد السكندري بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه حكم المباراة.