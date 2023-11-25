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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. لفتة رائعة من لاعبي الأهلي السعودي تجاه فيرمينو قبل مباراة الشباب

فريق الأهلي السعودي
فريق الأهلي السعودي

قام لاعبي الأهلي السعودي بلفتة رائعة تجاه زميلهم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أثناء مباراة الفريق أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والشباب التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

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شوط أول سلبي بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

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على الرغم من هذه النتيجة إلا أن الأهلي لا يزال يحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يواصل الشباب التخبط ويتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 16 نقطة.

وقام نجوم الراقي برفع قميص مهاجم الفريق روبيرتو فيرمينو قبل انطلاق المباراة دعمًا له بعد وفاة والده، حيث تغيب اللاعب عن المشاركة في اللقاء من أجل التواجد في بلاده إلى جوار عائلته.

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