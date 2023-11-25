لماذا علقت ناسا جميع بعثات المريخ

في 11 نوفمبر، توقفت وكالة ناسا عن إرسال الأوامر إلى المركبات الفضائية المريخية، وسيستمر انقطاع الاتصالات حتى 25 نوفمبر.

سبب هذه الفجوة لمدة أسبوعين هو أن المريخ حاليًا في اقتران شمسي، مما يعني أن الشمس تقع حاليًا مباشرة بين الأرض والمريخ، ويمكن أن تتعطل أوامر الراديو بسبب جزيئات الشمس المشحونة.

على الرغم من عدم تلقي أي أوامر جديدة، إلا أن المركبات المريخية والأقمار الصناعية وطائرة هليكوبتر صغيرة سيكون لديها قائمة مخططة مسبقًا بالأهداف العلمية وستستمر في إرسال فحوصات صحية خلال فترة الراحة لمدة أسبوعين.

لأكثر من أسبوع، ظلت وكالة ناسا في عزلة عن العالم الخارجي فيما يتعلق بجميع مهماتها الروبوتية على كوكب المريخ وفي مداره، ولكن لا تقلق، فهذا أمر مقصود.

كل عامين تقريبًا، تمر الأرض والمريخ بفترة قصيرة تُعرف باسم الاقتران الشمسي عندما يكون الكوكبان على جانبين متقابلين من الشمس. وفقًا لموقع مراقبة النجوم في السماء، سيكون كل من الشمس والمريخ في كوكبة الميزان، وهذا يعني أن المريخ سيضيع في وهج الشمس لأسابيع وسيكون التواصل مع أصدقائنا الآليين على الصخرة الرابعة سطحيًا في أحسن الأحوال.

في المتوسط، يبعد المريخ عادةً حوالي 140 مليون ميل، لكن ذلك يتضخم أثناء الاقتران الشمسي. تمتد هذه المسافة إلى حوالي 235 مليون ميل، أي ما يقرب من 2.5 وحدة فلكية (AU) من الأرض. هذا هو في الأساس العكس الكوني لمقاومة المريخ، والذي يحدث عندما تكون الأرض محصورة بين المريخ والشمس (ويبدو كوكب إله الحرب متعطشًا للدماء بشكل خاص في سماء الليل).

فلماذا يتعين علينا أن نودع إخواننا الميكانيكيين لمدة أسبوعين؟ حسنًا، المشكلة تكمن في الشمس، وهي في الأساس عبارة عن مدار عملاق من التداخل. عندما تحاول المركبات الفضائية والمدارات وطائرة هليكوبتر رائعة إرسال البيانات إلى الأرض، يمكن أن تتعطل المعلومات بسبب الجسيمات المشحونة من الشمس، مما قد يترك وراءه فجوات في البيانات. لكن العكس هو سيناريو أكثر كارثية لأن الأوامر المشوشة التي ترسلها وكالة ناسا يمكن أن تؤدي إلى هلاك المهمة. ستقوم ناسا بتعليق الأوامر من 11 نوفمبر إلى 25 نوفمبر.

كما أوضحت وكالة ناسا، فإن هذا لا يعني أن هذه الروبوتات ستأخذ إجازة طويلة. ستواصل المركبات الجوالة كيوريوسيتي أوف بيرسيفيرانس مراقبة سطح المريخ، وستواصل المركبات المدارية Mars Reconnaissance وOdyssey عملها كالمعتاد (على الرغم من عدم الاتصال بالمنزل بالطبع)، وستستمر المركبة الفضائية Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) في دراسة الغلاف الجوي. وحتى المروحية Ingenuity بحجم نصف لتر التابعة لناسا ستراقب حركة رمال المريخ أثناء تأريضها.

وقال روي جلادن، مدير شبكة ترحيل المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان صحفي: "أمضت فرق مهمتنا أشهرًا في إعداد قوائم المهام لجميع مركباتنا الفضائية المريخية". "سيظل بإمكاننا الاستماع إليهم والتحقق من حالتهم الصحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

ومع ذلك، حتى تلك الفحوصات الصحية ستظل مظلمة لمدة 48 ساعة بينما يكون المريخ خلف قرص الشمس مباشرة. في حين أن عناصر التحكم المختلفة في المهمة تحبس أنفاسها بشكل جماعي، نأمل أن تعود العلامات المألوفة للحياة الميكانيكية إلى الوجود بعد يومين، وسيكون رفاق البشرية من المريخ حريصين على مشاركة الأشياء التي تعلموها أثناء غيابنا.