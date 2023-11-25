محافظ الغربية يلتقي يحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شباب المحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الغربية بشباب المحافظة في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60 % من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، وأن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة الغربية تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية وأضاف إنني على ثقة من أن شباب الغربية لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجا مشرفا يحتذى به في المواطنة والانتماء للمضي قدما على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلا أفضل -بإذن الله-.

وحظي اللقاء بتفاعلا كبيرا من قبل المشاركين الشباب الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، كما عبر شباب الغربية عن سعادتهم البالغة بلقاء المحافظ مؤكدين على أن استضافة مثل هذا اللقاء يمثل خير دليل على اهتمام الدولة بالشباب.