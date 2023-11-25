روسيا تجدد دعمها لدور وكالة الأونروا في المنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين،مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن الطرفين ناقشا الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الجهود الإنسانية التي تبذلها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية في سياق التصعيد الحالي.

وأعرب الجانب الروسي مجددا عن دعمه لأنشطة الأونروا، مشيرا إلى أهمية دور الوكالة في المنطقة.