السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تجدد دعمها لدور وكالة الأونروا في المنطقة

سيرجي فيرشينين
سيرجي فيرشينين

 

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين،مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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القباج تبحث مع مفوض الأونروا آليات إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لغزة

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الأونروا: مليون نازح من شمال غزة يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن الطرفين ناقشا الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الجهود الإنسانية التي تبذلها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية في سياق التصعيد الحالي.

 

وأعرب الجانب الروسي مجددا عن دعمه لأنشطة الأونروا، مشيرا إلى أهمية دور الوكالة في المنطقة.

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