ضبط 1400 كيلو سكر تمويني داخل مخزن خلال حملة تموينية في أسيوط

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط عدد من الحملات صباح اليوم علي مراكز القوصية و منفلوط بالاشتراك مع الساده مديري الادارات وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية

وتم ضبط الاتي

ضبط احد مصانع تعبئة السكر التمويني بمركز القوصية يقوم بتعبئة الأكياس ناقصة الوزن وتم مصادرة عدد ٧ طن سكر وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة

و ضبط احد المخازن بمركز منفلوط بداخله

عدد 1400 كيلو جرام وسكر تمويني داخل شكائر زنه 50 كيلو جرام

عدد 216 زجاجة زيت تمويني

قام احد الأشخاص بتجميعها بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها

شارك في الحمله الساده ماموري الضبط القضائي

السيد أمجد الفونس والسيد محمد خلف ابو سليم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه

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