السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

تحطم طائرة صغيرة
تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

 

ذكرت السلطات النمساوية أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.

txt

وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا

txt

النمسا تعرب عن أسفها لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع مقترحها لتعديل إجراءات اللجوء

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت اليوم السبت في منطقة منتجع  كاسبرج للتزلج في ولاية النمسا العليا.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن الثلوج جعلت البحث عن الطائرة المنكوبة أمرا صعبا.

بعد حوالي ساعتين، تم اكتشاف أول قطع من حطام الطائرة في المنطقة التي تغطيها الثلوج.

استغرق الأمر ساعتين آخريين قبل العثور على الطائرة والجثث الأربعة.

أفادت الشرطة بأنه لم تتسن معرفة هويات المتوفين ولا سبب التحطم أو مسار الطائرة بالتحديد.

مواد متعلقة

وزير خارجية النمسا يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة

منتخب النمسا يتخطى أذربيجان بهدف ويحسم التأهل ليورو 2024

النمسا وألمانيا تعلقان مساعداتهما لفلسطين بعد طوفان الأقصى

صور .. أعداد كبيرة من المصريين في النمسا يدعمون الانتخابات الرئاسية بمصر

وزير خارجية النمسا: المجتمع الدولي في حاجة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في المجال النووي

"معوض" يجري جراحة الصليبي في النمسا..وموديست يغيب عن لقاء سان جورج
الجريدة الورقية