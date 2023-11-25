وفاة 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

ذكرت السلطات النمساوية أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت اليوم السبت في منطقة منتجع كاسبرج للتزلج في ولاية النمسا العليا.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن الثلوج جعلت البحث عن الطائرة المنكوبة أمرا صعبا.

بعد حوالي ساعتين، تم اكتشاف أول قطع من حطام الطائرة في المنطقة التي تغطيها الثلوج.

استغرق الأمر ساعتين آخريين قبل العثور على الطائرة والجثث الأربعة.

أفادت الشرطة بأنه لم تتسن معرفة هويات المتوفين ولا سبب التحطم أو مسار الطائرة بالتحديد.