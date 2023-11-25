السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الألماني يصل إسرائيل غدا

الرئيس الألماني
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

 

يقوم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يوم غد الأحد يقوم خلالها بجولة في المستوطنات الجنوبية القريبة من غزة.

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الاحتلال يهدد باستئناف حربه في غزة إذا لم يطلق سراح الرهائن

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تظاهرات بلندن وباريس وزغرب ومانيلا للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شتاينماير يصل إسرائيل غدا حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

واحتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب؛ للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين" لدى حركة حماس، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنه سيجري استئناف الهجوم البري على غزة بعد الهدنة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - على موقها الإلكتروني - أن آلاف الأشخاص تجمعوا اليوم السبت في تل أبيب وطالبوا بالإفراج عن جميع "المحتجزين" الإسرائيليين الذين "تحتجزهم" حركة حماس. وكان عنوان التجمع "50 يومًا من الجحيم - لن نتوقف حتى يعود الجميع".

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم إنه "في نهاية فترة التوقف العملياتي، سنعود على الفور إلى عملياتنا وهجومنا في غزة".

وفي سياق متصل شهدت مدن وعواصم عالمية، اليوم السبت، تظاهرات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ، وتضامنا مع فلسطين.

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك الآلاف في تظاهرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، كما نددوا بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة تطالب بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس تظاهرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، ومطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، شارك المئات في تظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بعدوان الاحتلال على فلسطين، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه .

وفي العاصمة الكرواتية زغرب، انطلقت مسيرة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال على  قطاع غزة، ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

 

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