تستمر جهود مديرية التموين في محافظة أسيوط؛ لمكافحة التلاعب في تعبئة السلع التموينية وضمان جودتها ومطابقتها للمعايير. تحت توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، ففي حملة تمت صباح اليوم، بالتعاون مع وحدة مباحث التموين، برئاسة العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط، تم ضبط منشأة في مركز القوصية تقوم بتعبئة أكياس السكر التمويني بوزن أقل من المطلوب. تمت مصادرة 7 أطنان من السكر وتم الاحتفاظ بها حتى صدور قرار من النيابة العامة.

وفي مركز منفلوط، تم ضبط مخزن يحتوي على 1400 كيلو جرام من السكر التمويني معبأ في شكائر وزن كل منها 50 كيلو جرام.

وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين المامور الضبط القضائي أمجد الفونس ومحمد خلف أبو سليم، اللذين عملوا تحت توجيهات المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وتمت مساهمة هؤلاء الأفراد في حملة ضد التجارة غير المشروعة للزيت التمويني، حيث قام أحدهم بجمع 216 زجاجة زيت تمويني بشكل غير قانوني، بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق ربح من ذلك. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتهم على فعلته.

المحاسب ممدوح حماد، الذي يعمل كوكيل وزارة التموين في محافظة أسيوط، كان له دور فعال في إشراف هذه الحملة وتنفيذ توجيهات الوزير. تم ضبط الزجاجات الزائدة من الزيت التمويني وتحويل المتهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط

وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن الهدف من هذه الحملة تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية، لضمان توفير المواد التموينية بنسبة عادلة ومنع أي تلاعب في الأسعار.

وأشار ممدوح إلى أن الحكومة المصرية تضع حماية حقوق المستهلك وسلامته في أولويتها، وتقوم بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي خروج عن القانون أو تجارة غير مشروعة للمواد الغذائية التموينية. تشهد هذه الحملات توافقاً ودعماً من جميع الأفراد المعنيين بمكافحة الفساد التجاري وحماية المستهلكين.

وأضاف ممدوح بأن مثل هذه الممارسات تضر بالمواطنين وتؤثر في حقوقهم الاقتصادية. وبفضل الجهود المبذولة من جانب مديرية التموين، يتم ضبط ومحاسبة المخالفين وتأمين السلع المخالفة للمعايير، بهدف ضمان حصول الجميع على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

وأوضح ممدوح بأنه ستستمر هذه الحملات في المستقبل لضمان استمرار توفير السلع التموينية بجودة مضمونة للمواطنين. وستستمر مديرية التموين في محافظة أسيوط في التعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على جميع أشكال الغش والتلاعب في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وتم تحرير محضر ضبط بالكميات المضبوطة.

وأشار وكيل وزارة التموين باسيوط بأن هذه الحملات تأتي استجابةً لتوجيهات وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية، بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات المستهلكة. وتؤكد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية في حماية المستهلك وضمان حقوقه في الحصول على منتجات غذائية سليمة.

وتعد هذه الحملات جزءًا من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومحاربة التلاعب في السلع الغذائية. حيث تقوم المديريات المحلية

وأضاف ممدوح بأن هذه الحملات المحاسب ممدوح حماد، الذي يعمل كوكيل وزارة التموين في محافظة أسيوط، كان له دور فعال في إشراف هذه الحملة وتنفيذ توجيهات الوزير. تم ضبط الزجاجات الزائدة من الزيت التمويني وتحويل المتهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك النهائي. إذ تعمل الحكومة بكل جدية على مكافحة التلاعب في الأسواق وضمان توفر منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، تحقق رضا المستهلكين وتحافظ على صحتهم وسلامتهم.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات