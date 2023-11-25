السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدين بأشد العبارات تنفيذ روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

 

أدانت فرنسا، بأشد العبارات، اليوم السبت الهجوم الجوي الليلي الذي نفذته روسيا على أوكرانيا، واستهدف البنية التحتية للطاقة بشكل أساسي، خاصة في العاصمة كييف، في أكبر هجوم جوي تشنه روسيا منذ بدء الصراع، حسبما صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. 

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وأشار بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية إلى ما ذكرته كاترين كولونا - مرارًا - بأن هذه الهجمات التي تستهدف عمدا السكان والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب"، ويتعين على روسيا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك. 

 

وأكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا، بكل حزم وطالما كان ذلك ضروريا، لتتمكن من الدفاع المشروع عن سيادتها وسلامة أراضيها. 

 

وتعرضت كييف ليل الجمعة السبت لما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم ليلي بواسطة مسيرات روسية منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022.

 

وقال سلاح الجو الأوكراني السبت إنه أسقط 71 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلا. وأوضح أن "غالبيتها دمرت في منطقة كييف". 

 

وأصيب خمسة أشخاص بينهم فتى في الحادية عشرة في هذه الضربة على ما ذكرت السلطات المحلية في كييف، مؤكدة أنها "الأكبر منذ بدء الهجوم" على أوكرانيا.

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