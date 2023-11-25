كلام فى الهوا

السبت 25/نوفمبر/2023 - 07:39 م 11/25/2023 7:39:47 PM

يتساءل الكثير منا عن أسباب فشل الأمم المتحدة فى اتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف حربها على المدنيين فى غزة.

وأعتقد ويعتقد آخرون متخصصون أن أسباب فشل الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها يرجع إلى غياب أسس الديمقراطية منذ نشأتها. حيث تعتمد الأمم المتحدة فى تكوينها على توازن القوى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، هذا ما يُعرف بنظام «الفيتو»، هذا النظام يعطى لخمس دول فقط حق الاعتراض على أى قرار صادر من أعلى هيئة بها «مجلس الأمن» صاحب القرارات المُلزمة التى تصل إلى حد استعمال القوة لمنع أى حرب من الحروب. وبلغ فشل هذا المجلس إلى حد عدم قدرته على حماية موظفى الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها.

وتأتى أيضاً ازدواجية المعايير مع قضايا حقوق الإنسان فى العالم، فالإنسان لديهم نوعان.. نوع جدير بالحماية وآخر لا يهم حمايته. هذا الأمر جاء بسبب أن هناك دول لديها فى الأصل ازدواجية الرؤية عندما يتعرض أى شخص لحق من حقوقه التى صدعنا بها.. فإن كان الشخص ينتمى إلى عنصره البشرى الذين يرون أنفسهم أرفع مستوى إنسانياً من باقى البشر.

للأسف هناك ناس عندنا لديهم هذه المعتقدات. وإن العنصرية بدرجات مختلفة هى أسباب فشل الأمم المتحدة.

لم نقصد أحداً!