السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن يتوجه إلى بروكسل بعد غدٍ لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بلجيكا الإثنين المقبل، لمدة ثلاثة أيام؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء الخارجية لمجلس "الناتو  أوكرانيا". 

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بلينكن: على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها

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بلينكن يواجه معارضة متنامية داخل الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة

ويسلط بلينكن الضوء على التزام الناتو الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد الحرب الروسية، وفق بيان على موقع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت.

 

ويؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي بغرب البلقان وسيناقش أولويات قمة واشنطن في يوليو 2024.

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