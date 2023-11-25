بلينكن يتوجه إلى بروكسل بعد غدٍ لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بلجيكا الإثنين المقبل، لمدة ثلاثة أيام؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء الخارجية لمجلس "الناتو أوكرانيا".

ويسلط بلينكن الضوء على التزام الناتو الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد الحرب الروسية، وفق بيان على موقع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت.

ويؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي بغرب البلقان وسيناقش أولويات قمة واشنطن في يوليو 2024.