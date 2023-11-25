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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية في البريميرليج

نيوكاسل
نيوكاسل

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي استضافها ملعب جيمس بارك.

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جاء هدف التقدم لنيوكاسل عن طريق ألكساندر إيزاك في الدقيقة 13، فيما تعادل رحيم ستيرلينج لتشيلسي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.
وأضاف جمال لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60، بينما أحرز ثالث الأهداف اللاعب جويلاينتون كاسيو دي ليرا، في الدقيقة 61، وأكمل رباعية الأهداف اللاعب أنتوني غوردون، في الدقيقة 83.
وبدأ نيوكاسل المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، شار، جمال لاسيليس، كيران تريبير.
الوسط: كاسيو دي ليرا، رودريجيز مورا، لويس مايلي.
الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد نيوكاسل يونايتد للنقطة 23 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 16 في المركز العاشر.

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