حقيقة تعدي رجال الشرطة على شاب بالسب والضرب

بالنسبة لشكوى أحد الأشخاص على موقع "فيس بوك" متضمناً تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدى على نجله بالسب والضرب وإقتياده معهم من المنزل والإستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بضبط (نجل الشاكى " له معلومات جنائية" - ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "ضرب" ) وآخر "محدد" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى الصنع وطلقة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .