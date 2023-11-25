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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشاري جهاز هضمي: مصر ستصل إلى خدمة طبية عالمية بحلول 2030

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

تحدث الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن مساهمة المبادرات الرئاسية في تقديم حلول للمشاكل الصحية للمواطنين في مصر، موضحًا أن هناك مؤشرات على خدمة عالمية سيصل إليها القطاع الطبي في عام 2030.

مساهمة المبادرات الرئاسية في تقديم حلول للمشاكل الصحية 

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وأوضح أن الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة، مشددًا على أنه قبل تنفيذ حملة "100 مليون صحة " لم يكن هناك بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي، والقيء الدموي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

 

وأشار إلى أن مصر بدأت حملتها بعدد من المراكز الصغيرة، ثم انتشرت في كافة محافظات الجمهورية، وكان هناك أطباء مدربين في هذا الأمر، وجرى توفير الدواء بسعر زهيد وبالمجان، كما أن الحملة تضمنت متابعة دقيقة للحالات، موضحًا أن هذا شيء يحتذى به وأمر غير مسبوق ويكفي الدولة إنجازا ما تم في حملة فيروس سي.

وفي سياق أخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 49 مليونا و984 ألفا و95 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 23 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و408 آلاف و41 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و917 ألفا و440 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ742 ألفا و96 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و191 ألفا و890 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 383 ألفا و965 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و670 ألفا و995 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 249 ألفا و725 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و570 ألفا و776 مواطنا.

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