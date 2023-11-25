العثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع بولاق الدكرور

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في العثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وصرحت بدفن الجثة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.

وأفادت التحقيقات، أنه أثناء قيام السيدة بطهي الطعام داخل المطبخ، أصيبت بصعق كهربائي من بعض الأسلاك الكهربائية، أدى لوفاتها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، وبسؤال نجلها أفاد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الجيران وأخبره بوفاة والدته ولا يشتبه جنائيًا فى الوفاة.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوفاة ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وبالانتقال تبين مصرع ربة منزل 65 سنة داخل المطبخ بسبب صعق كهربائي من أسلاك كهرباء، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.