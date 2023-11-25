نيجيريا توجه ضربة للإرهاب وتعلن مقتل قيادات ونحو 100 من العناصر المتطرفة المسلحة

وجهت نيجيريا ضربة إجهاض ناجحة لمجموعة من العناصر المسلحة المتشدة في شمال البلاد.

وقال ناطق باسم مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري - في بيان - إن أجهزة مكافحة الإرهاب النيجيرية قد نفذت عملية ناجحة في ولاية برنو بشمال البلاد أسفرت عن مصرع قادة مجموعات مسلحة متشددة على رأسهم الملقبون حركيا بالأسماء الكودية أبو أسعد و إبراهيم نقيب ومجاهد ديمتو و مصطفى منذر وآخرون.

وبينت المعلومات الأولية أن منطقة التحشد كان سيتم فيها عقد لقاء لقادة المجموعات الإرهابية المسلحة للتخطيط لتنفيذ هجمات واسعة النطاق، كما أسفرت العمليات عن مقتل 100 من العناصر الأصولية المتشددة المسلحة..وقال الناطق إن العمليات الأمنية التي تم الإعلان عنها اليوم تم تنفيذها أمس /الجمعة/ واستهدفت كذلك البنية التحتية للتجمع الإرهابي بما في ذلك مباني إيواء العناصر وكذلك المركبات التي كانت تتحرك بها ومن بينها مركبات رباعية الدفع.

من جانبه قال ناطق باسم الجيش النيجيري إن العملية تمت من ضربات جوية نفذها سلاح الجو النيجيري وفق معلومات استطلاعية واستخبارية حددت إحداثيات ومراكز تجمع المجموعات المسلحة وقادتهم في مرتفعات جبال تاجوشي وماندارا بولاية برنو.

وأضاف الناطق العسكري النيجيري أنه تم رصد عملية تحشد المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال عمليات الاستطلاع الجوي للمناطق النائية في ولاية برنو حيث كانت منطقة التحشد واقعة في منطقة أحراش جبلية وعرة واستغل الأرهابيون أن الغابات الكثيفة بها ستكون حائلا بينهم وبين أعين أجهزة الأمن النيجيرية.

جدير بالذكر أن ولاية برنو تقع في منطقة الحزام الأوسط النيجيري التي تعد معقلا لمقاتلي حركة "بوكو حرام" الأصولية المتطرفة وهي حركة كانت في السابق تتبع تنظيم القاعدة ثم صارت جزءا مما يعرف بولاية غرب إفريقيا لتنظيم "داعش".