شباب ورياضة سفاجا تنظم ندوة بعنوان"الوعي حياة"

نظمت إدارة الشباب الشباب والرياضة بسفاجا، اليوم السبت، بحضور اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا "ندوة التوعية المجتمعية، ضمن سلسلة ندوات مبادرة" الوعي.. حياة "، وذلك بقاعة مركز شباب سفاجا، بمشاركة 120 من شباب وفتيات مدينة سفاجا، بحضور إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب بالبحر الأحمر ونادية إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ورامي النجار مدير إدارة سفاجا، وإسلام الخبير، عضو مجلس إدارة مركز شباب سفاجا والدكتور إبراهيم جاد الكريم عضو لجنة فتوى الأزهر الإلكترونية

وأكد رئيس المدينة، أن اللقاء بهدف إلى نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات ومعالجة القضايا الأسرية والعمل على ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن.

وتناول الدكتور إبراهيم جاد الكريم خلال الندوة عدة محاور منها كيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله -سبحانه وتعالى- مصر في كتابه العزيز، ثم تطرق إلى أهمية عدم الإنصات إلى ما يقال من إشاعات ومقولات هدامة تؤثر على استقرار الوطن.

وفي نهاية اللقاء استمع المشاركون إلى الشباب والفتيات المشاركين وتم طرح الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.

الندوة