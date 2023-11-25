قومى المرأة بسوهاج يختتم حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" بقرى طما

اختتم اليوم السبت، المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى استمرت 4 أيام، فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.

وأكدت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن الحملة استهدفت قرى مركز طما ومنها الحسامدة، والمواطين، ومشطا، وسلامون، وكوم إشقاو، وقاو غرب، بإجمالي 12 ألف و 500 زيارة استهدفت 47 ألف و 383 سيدة ورجل وطفل.

وأوضحت وهيى، أنه شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، وركزت الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان، كالطبيب وأطقم التمريض، وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، مشيرة إلى أن الحملة أشرفت عليها إيمان الزارع عضو فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.