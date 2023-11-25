تفاصيل مشادة نونيز وجوارديولا بعد نهاية قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

نشبت مشادة بين الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وكشفت تقارير صحفية كواليس المشادة التي حدثت بين الثنائي، بعدما وصف نونيز، جوارديولا بعد نهاية المباراة بأنه محتال أصلع، ليدخلا في مشادة بينهما، قبل أن يتدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من أجل تهدئة الأمور بين الطرفين.





وحسم التعادل ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لكلاهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.



وأحرز هالاند الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27، فيما أحرز ترينت ألكسندر أرنولد هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80 بعد تمريرة من محمد صلاح.



رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة في وصافة البريميرليج.

